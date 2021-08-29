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Gündem Koç Üniversitesinde ahlak dışı davranış ihracı!
Gündem

Koç Üniversitesinde ahlak dışı davranış ihracı!

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mert Erkan, "Genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesi ile işten çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 23:26:00 -
Koç Üniversitesinde ahlak dışı davranış ihracı!

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mert Erkan'ın, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine, "Genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesi ile son verildi.

Prof. Dr. Mert Erkan, 2014 yılından beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışıyordu. Görevine son verildiğini 20 Ocak 2021 tarihinde kendisine yapılan tebligatla öğrendi.

İddialara itiraz etti

Prof. Erkan, bu şekilde işten çıkarılmasının YÖK Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyerek itirazda bulundu. Yaptığı itirazları üzerine hakkında soruşturma açıldı. "Genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan, 3 aylık bir soruşturma sonunda “kınama” cezası aldı, 12 Temmuz 2021’de de işine son verildi.

Prof. Dr. Mert Erkan, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne "yürütmenin durdurulmasına" ilişkin dava açtı. Fakültenin mütevelli heyetine de bir mektup yazdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Mert Erkan'ın savunması şöyle:

"Daha önce hiçbir uyarı almadım, hakkımda hiçbir soruşturma dahi açılmadı. İşten çıkarma tebligatında ‘genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak’ gibi bir suç isnat edilmiş. Bu çirkin iftira hakkında ne yazılı, ne de sözlü savunma sırasında tek bir soru bile sorulmadı. Ahlak ve edep dışı davranışlar velev ki mevcut olsa zaten idarenin savcılığa başvurması gerekmektedir. Tıp fakültesinin bilime odaklı kuruluş ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıkmam gerçek nedendir.”

Prof. Dr. Mert Erkan


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