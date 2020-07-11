Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler yaklaşık olarak puanlarını hesapladı. Pek çok öğrenci eğitim hayatlarına vakıf üniversitesinde devam etmek istiyor. Bu anlamda en çok tercih edilen üniversitelerin başında Koç Üniversitesi geliyor. Peki, Koç Üniversitesi’nin yıllık ücretleri ne kadar?

Koç Üniversitesi fiyatları | Koç Üniversitesi eğitim fiyatları

Özel üniversitelerde eğitimlerini sürdürmek isteyenler yıllık ücretleri yakından araştırıyor. Bu okullar arasında ücretleri en çok merak edilenlerin başında hiç kuşkusuz Koç Üniversitesi geliyor. Koç Üniversitesi’nde fiyatlar bölümden bölüme farklılık gösteriyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılında Koç Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi için senelik 133.00 TL ücret alındı. Koç Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi dışındaki bütün bölümler KDV dahil 96,500 TL’dir.

2020-2021 eğitim öğretim yılında fiyatlara bir miktar zam yapılması bekleniyor.