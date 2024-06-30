Koç Üniversitesi Çipras'tan başka kimse kalmamış mıydı? Çok sert FETÖ tepkisi

Aleksis Çipras'ın Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine davet edilmesi ve 'şeref doktorası' verilmesi büyük tepki çekti.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi mezuniyet törenine katılarak siyasi açıklamalarda bile bulundu. Koç Üniversitesi'nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü'nde yapıldı. 1488 öğrencinin mezun olduğu törene Yunanistan'ın eski lideri Aleksis Çipras da katıldı.

MEZUNLARA TÜRKÇE 'BOYUN EĞME' SÖZLERİYLE SESLENDİ

Çipras, konuşmasında, "Birkaç gün önce Atina'nın ana caddelerinden birinde yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve pes etmememi söyleyerek beni şaşırttı. Bana Türklerin bir sözü olduğunu ifade ederek 'Boyun eğme. Başını dik tut' dedi. Bu her zaman hatırlayacağım bir şey. Bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken bu sözleri hatırlamanızı isterim. Tüm harika anlar ve önümüzdeki tüm büyük zorluklar için. Savaşmanız gereken her şey için; hayatınızda, ülkeniz, aileniz ve geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmenin bir yolunu bulmalısınız. Ve şunu asla unutma: Boyun eğme." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çipras'ın Koç Üniversitesi’ne davet edilmesine tepki gösterdi.

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Açıklamada Doğu Akdeniz vurgusu da yapıldı:

‼️ Koç Üniversitesi’nden Çipras'lı mezuniyet!

❓DÜNYADA BAŞKA ADAM KALMAMIŞ MI?

‼️

@kocuniversity

MEZUNİYET TÖRENİNDE, DOĞU AKDENİZ’DE YUNAN EGEMENLİK İDDİASI PROPAGANDASI!!

❗️Yunanistan eski başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleştirilen 30. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

❗️Çipras, hukuken Doğu Akdeniz’de hakkı olmayan Yunanistan’ın egemenlik iddiasını konuşmasında tekrarlayarak, propaganda yapmaktan da geri durmadı.

❗️Çipras, “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi” dedi.

❓Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Çipras'ı davet etmesi ve 'şeref doktorası' vermesi ve ona Yunanistan’ın tezlerinin propagandasını yapma fırsat tanıması nasıl bir vizyondur?

❗️ Hatırlanacağı üzere, Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) direktörü (aynı zamanda Koç Üniversitesi Öğretim üyesi) FETÖ davalarına bakan hakimleri tehdit etmişti.

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