Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Koç Holding’in Sarıyer Ormanı’nda ağaç katliamı ile kurduğu ve TEMA Vakfı’nın da sessiz kaldığı Koç Üniversitesi; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültelerinin belirtilen bölümlerindeki 9 kişilik açık pozisyonuna tam zamanlı çalışacak Prof. Doç. ve Dr. öğretim üyeleri alacak.
Koç Üniversitesi; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültelerinin belirtilen bölümlerindeki 9 kişilik açık pozisyonuna tam zamanlı çalışacak Prof. Doç. ve Dr. öğretim üyeleri alacak.
Posta yoluyla iletilen başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilen Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre, adayların ilanda belirtilen evraklarını 28.01.2021 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri isteniyor.
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