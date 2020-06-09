Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları için kayıtlar başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenecek Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları, öğrencilere enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende ve sağlık alanlarının da dâhil olduğu 10’dan fazla sektörde faaliyet gösteren 25’ten fazla şirketin yöneticileri ile görüşme fırsatı sağlayacak.



Koç Holding açıklamasına göre, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol’un açılış konuşması sonrasında başlayacak etkinlikte Koç Topluluğu’ndan üst düzey yöneticiler, iş dünyasındaki güncel durumla ilgili değerlendirmelerini ve gençlerin geleceğe nasıl hazırlanabileceklerine dair önerilerini canlı yayınlarda paylaşacak.



Çalışanlarının yüzde 70’inden fazlası Y ve Z kuşağından oluşan Koç Topluluğu şirketleri, öğrencilere kariyer planlamaları için imkan sunmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek kaygıları artan gençlere online staj imkanı sağlayan Koç Topluluğu, yeni dönemin dinamiklerine göre tasarlanan projelerini uyguluyor.



Koç Holding ev sahipliğinde 15 Haziran’da düzenlenecek Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları’na "www.dijitalkariyerbulusmalari.icindekocvar.com" internet sitesi üzerinden katılacak öğrenciler, Koç Topluluğu şirketlerinin İnsan Kaynakları başta olmak üzere pek çok bölüm yöneticisi ile bire bir dijital görüşmeler yapabilecek, sektörlere ve şirketlere dair merak ettikleri soruların yanıtlarını bulabilecekler.





- Koç Topluluğu şirketlerinde online staj dönemi







Açıklama göre, enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende ve sağlık alanlarının da dahil olduğu 10’dan fazla sektörde faaliyet gösteren 25’ten fazla Koç Topluluğu şirketinin dahil olacağı buluşmaya katılan tüm öğrenciler, etkinlik devam ederken Koç Topluluğu şirketlerinin online staj ilanlarına başvurabilecek ve Koç Topluluğu’ndaki iş ve staj pozisyonları için kullanılan değerlendirme havuzuna dahil olabilecekler.

Öğrenciler, etkinliğe katılmak için ön kayıt yaptırabilecekleri ve kendi belirledikleri kullanıcı adı ve şifre ile etkinlik günü giriş yapabilecekleri www.dijitalkariyerbulusmalari.icindekocvar.com adresi üzerinden, daha sonra da şirketlerin verdiği staj ilanlarını takip ederek başvuruda bulunabilecek.





- Şirket yöneticileri ile bire bir görüşme fırsatı







Etkinlik boyunca, Koç Topluluğu şirketlerinden yöneticiler, şirketlere özel stantlarda öğrencilerin sorularını yanıtlamak ve görüşmeler yapmak üzere hazır bulunacak. Şirketlerin stantlarını ziyaret eden öğrenciler, şirkete ilişkin bilgilerin yanında staj imkanlarına ilişkin detaylara kolaylıkla ulaşabilecek, ayrıca isterlerse konuşmacılarla birebir görüşmeler de gerçekleştirebilecekler.

Etkinlik sırasında devam eden canlı yayınlarda ise, üst düzey yöneticilerin sohbetlerinin yanı sıra, daha önce Koç Topluluğu şirketlerinde staj yapmış ve sonrasında da tam zamanlı çalışmaya başlamış genç Koçluların deneyimlerini aktardığı canlı bir panel de düzenlenecek.







