  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor KOÇ Holding'ten büyük hata: Milli Takım reklamında hiç Galatasaraylı futbolcu yok! Ali koç ile ilgisi var mı?
Spor

KOÇ Holding'ten büyük hata: Milli Takım reklamında hiç Galatasaraylı futbolcu yok! Ali koç ile ilgisi var mı?

Yeniakit Publisher
2024-06-23 19:46:00 - 2024-06-23 19:51:18
KOÇ Holding'ten büyük hata: Milli Takım reklamında hiç Galatasaraylı futbolcu yok! Ali koç ile ilgisi var mı?

A Milli Futbol Takımımızın ana sponsorlarından Arçelik'in reklam filminde Galatasaraylı oyunculara yer verilmemesi eleştirilere neden oldu.

Koç Holding'in beyaz eşya markası Arçelik sponsoru olduğu A Milli Takımımızın da katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası konseptli bir reklam filmi çekti.

Reklam filminde bazı milli oyunculara yer veren Arçelik'in oyuncu seçimi dikkat çekti. Reklamda oynayan oyuncular arasında Galatasaraylı futbolcuların bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada reklam filmine yapılan yorumlarda bu yönde eleştirilere yer aldı. Arçelik reklam filminin yayınlanmasının ardından "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son zamanlarda Galatasaraylı yöneticilerle yaşadığı polemikler nedeniyle böyle bir karar mı alındı" sorusu akıllara getirdi.

Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor
Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor

Dünya

Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur!
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur!

Dünya

Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur!

Volkswagen, Ford, Renault: sessizliğini bozdu! Kapış kapış sıfır araç satın alınacak!
Volkswagen, Ford, Renault: sessizliğini bozdu! Kapış kapış sıfır araç satın alınacak!

Otomotiv

Volkswagen, Ford, Renault: sessizliğini bozdu! Kapış kapış sıfır araç satın alınacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23