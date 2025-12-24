  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Ekonomi Koç Holding şimdi de gözünü o ülkeye dikti! Sessizce satın aldılar
Ekonomi

Koç Holding şimdi de gözünü o ülkeye dikti! Sessizce satın aldılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Koç Holding şimdi de gözünü o ülkeye dikti! Sessizce satın aldılar

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding şimdi de Romanya enerji pazarında dev bir satın alma yaptı.

Koç Holding, Romanya enerji pazarında önemli bir yatırıma imza attı.

Romanya merkezli Waldevar Energy ile Tüpraş'ın altında faaliyet gösteren Entek Elektrik arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Bükreş yakınlarındaki Niculești kasabasında büyük ölçekli bir güneş enerjisi santrali kurulacak.

Projeyle birlikte Romanya’nın ulusal enerji sistemine en az 200 MWp kurulu güç kazandırılması hedefleniyor.

 

Entek Romanya'da iki satın alma yapmıştı

Fotovoltaik santralin geliştirilmesi için gerekli hakları elinde bulunduran iki Romanyalı şirketin satın alma süreci ise bu yılın ilkbahar aylarında tamamlandı.

Bu kapsamda Entek Elektrik Üretim A.Ş, İngiliz Econergy International Limited’den Eco Sun Niculești ve Euromec-Ciocanari şirketlerini devralmıştı.

Eco Sun Niculești, 214,26 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali için gerekli izinleri elinde bulundururken, Euromec-Ciocanari ise projenin hayata geçirileceği arazinin sahibi konumunda.

 

Söz konusu yatırım, Koç Grubu’nun yurt dışındaki yenilenebilir enerji portföyünü genişletirken, Romanya’nın temiz enerji hedeflerine de önemli katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor.

Patronlar Dünyası

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ali Koç, cezaevinde
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ali Koç, cezaevinde

Gündem

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ali Koç, cezaevinde

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı
Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Ekonomi

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Esnafa kara haber ulaştı! Koç Holding 400 yıllık tarihi hanı sessiz sedasız satın aldı
Esnafa kara haber ulaştı! Koç Holding 400 yıllık tarihi hanı sessiz sedasız satın aldı

Ekonomi

Esnafa kara haber ulaştı! Koç Holding 400 yıllık tarihi hanı sessiz sedasız satın aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23