Koç Holding şimdi de gözünü o ülkeye dikti! Sessizce satın aldılar
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding şimdi de Romanya enerji pazarında dev bir satın alma yaptı.
Koç Holding, Romanya enerji pazarında önemli bir yatırıma imza attı.
Romanya merkezli Waldevar Energy ile Tüpraş'ın altında faaliyet gösteren Entek Elektrik arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Bükreş yakınlarındaki Niculești kasabasında büyük ölçekli bir güneş enerjisi santrali kurulacak.
Projeyle birlikte Romanya’nın ulusal enerji sistemine en az 200 MWp kurulu güç kazandırılması hedefleniyor.
Entek Romanya'da iki satın alma yapmıştı
Fotovoltaik santralin geliştirilmesi için gerekli hakları elinde bulunduran iki Romanyalı şirketin satın alma süreci ise bu yılın ilkbahar aylarında tamamlandı.
Bu kapsamda Entek Elektrik Üretim A.Ş, İngiliz Econergy International Limited’den Eco Sun Niculești ve Euromec-Ciocanari şirketlerini devralmıştı.
Eco Sun Niculești, 214,26 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali için gerekli izinleri elinde bulundururken, Euromec-Ciocanari ise projenin hayata geçirileceği arazinin sahibi konumunda.
Söz konusu yatırım, Koç Grubu’nun yurt dışındaki yenilenebilir enerji portföyünü genişletirken, Romanya’nın temiz enerji hedeflerine de önemli katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor.
