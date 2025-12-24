Sinop’ta yurt paniği: İtfaiye geldi, gerçek bambaşka çıktı!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sinop’ta bir erkek öğrenci yurdunda aniden çalan yangın alarmı, yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu olayın arkasından ne yangın ne de duman çıktı; alarmın bir öğrencinin içtiği sigara nedeniyle devreye girdiği anlaşıldı.

Sinop KYK Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu’nda gece saatlerinde yankılanan siren sesleri korku dolu anlara sahne oldu. Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte deprem ve yangın refleksiyle hareket eden öğrenciler, hızla binayı tahliye ederek dışarıda toplandı.  

Sinop'ta erkek öğrenci yurdunda çalan yangın alarmı kısa süreli paniğe neden oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, alarmı sigara dumanının çalıştırdığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, KYK Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yangın alarmı devreye girdi. Alarmın çalmasıyla birlikte öğrenciler tedbir amaçlı olarak bina dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın olmadığı, alarmın sigara dumanından kaynaklandığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alarm sistemi kapatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, kısa süreli panik yaşayan öğrenciler daha sonra tekrar yurda alındı.

