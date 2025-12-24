MSB’den rekor istihdam: Yüzlerce işçi alımı yapılacak

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), farklı şehir ve meslek gruplarında istihdam edilmek üzere toplam 1.113 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alımlar kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı Tershanesi’ne de 113 işçi alınacak.

Başvurular, 22 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başladı ve 26 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.

24 ilde personel alımı yapılacak

MSB’nin 2025 yılı işçi alımları, Türkiye genelinde geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Toplam 24 ilde bulunan askeri birlik ve tesislerde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek. Alım yapılacak iller arasında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Muğla, Sivas, Afyonkarahisar ve Yalova da yer alıyor.

Teknikten hizmet kadrolarına geniş yelpaze

İşçi alımı yapılacak meslek grupları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Teknik ve destek hizmetlerini kapsayan kadrolar arasında elektrikçi, kaynakçı, aşçı, sıhhi tesisatçı, kalorifer tesisatçısı, uçak elektronik sistemleri bakım-onarımcısı, iş makineleri operatörü, boyacı, bahçıvan, motorcu, camcı ve ofset baskı operatörü gibi birçok pozisyon bulunuyor.

Bazı kadrolar için mesleki yeterlilik belgesi veya ilgili alanda mezuniyet şartı aranıyor.

Kimler başvuru yapabilecek?

MSB tarafından yayımlanan ilana göre adayların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Ayrıca askerlikle ilişiği bulunmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da malullük aylığı almıyor olmak ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak şartlar arasında yer alıyor.

Devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymiş olanlar ile kamu görevinden ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Son gün uyarısı

Yetkililer, başvuruların yalnızca İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını vurgularken, elden veya posta yoluyla yapılan başvuruların geçersiz sayılacağını hatırlattı. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir işlem kabul edilmeyecek.

MSB’nin 2025 yılı sürekli işçi alımı için son başvuru tarihi 26 Aralık 2025 olarak açıklandı. Detaylı kontenjan bilgileri ve başvuru şartları İŞKUR ilan ekranında yer alıyor.