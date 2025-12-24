Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Halkın Parasıyla "Özel" Saltanat

Gazeteci Ferhat Murat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir resmi kamu görevi bulunmayan Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanı Şefika Sibel Yıldızbaş'ın aldığı dudak uçuklatan maaşı ifşa etti. Murat’ın aktardığı bilgilere göre, Yıldızbaş’a İBB kaynaklarından her ay toplamda 340 bin TL maaş ödeniyor.

Cumhurbaşkanı’nı Bile Geride Bıraktı!

Haberde yer alan en çarpıcı detay ise bu "danışmanlık" ücretinin devletin zirvesindeki maaşları dahi gölgede bırakması oldu. Ferhat Murat, 2025 yılı için Cumhurbaşkanı maaşının 252 bin 227 TL olduğunu hatırlatarak, "Resmi kamu görevi olmayan birinin, İstanbulluların parasıyla finanse edilen İBB'den bu denli yüksek bir maaş alması kabul edilebilir mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Muhalefetin "Hak-Hukuk" Maskesi Düştü

Sık sık "şeffaflık, adalet ve israf" vurgusu yapan CHP zihniyetinin, perde arkasında kamu kaynaklarını nasıl talan ettiği bu skandalla bir kez daha tescillenmiş oldu. Gazeteci Murat, muhalefetin söylemleri ile eylemleri arasındaki uçuruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gelip bize adalet, şeffaflık, israf, hak, hukuk gibi cümleler kuruyorlar. Bu olay zaten söylemle eylemin bir olmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor."

İstanbullu Hizmet Beklerken, Paralar Danışmanlara Gidiyor

Ulaşım sorunları, bitmeyen yol çalışmaları ve aksayan hizmetlerle boğuşan İstanbullu vatandaşın vergilerinin, hiçbir resmi sıfatı olmayan kişilerin "danışmanlık" adı altında cebine aktarılması kamuoyunda büyük infiale yol açtı. İBB yönetiminin bu "ballı maaş" skandalı hakkında ne açıklama yapacağı ise merak konusu.