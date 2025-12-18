Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Gelelim Koç Holding’in Grundig anlaşmasındaki Çinli tarafa. Her ne kadar anlaşmadaki şirket Hongkong merkezli Changhong International Holding (HK) Limited olsa da aslında sahibi Asyalı bir dev. Dünyanın da en büyüklerinden biri olan Sichuan Changhong bünyesinde yer alan 50’den fazla şirketten biri. Sichuan Changhong Electric Co ise Çin’de Changhong, yurtdışında ise CHiQ olarak faaliyet gösteriyor. Ekim 1958'de kurulan, Sichuan'ın Mianyang şehrinde yerleşik bir Çin tüketici elektroniği şirketi olan Asyalı dev, 2004 yılında Çin'den ABD’ye ihraç edilen televizyonların yüzde 90'ınını üretiyordu. 2010 yılı itibariyle Çin'in en büyük ikinci televizyon üreticisi olan şirket, televizyonlar, buzdolapları ve klimalar gibi beyaz eşya, projektörler ve DVD oynatıcılar, elektronik bileşenler ve piller üretiyor. Changhong geçmiş yıllarda bazı cep telefonu modelleri de piyasaya sürdü.