Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Arçelik’in Çinli dev ile yaptığı anlaşmada Avrupa ülkeleri Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık olarak belirlendi. Anlaşmada CIS adı verilen Orta Asya’yı kapsayan bölgede Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan olacak. Anlaşmadaki 3’üncü bölge olan APAC ise Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Malezya, Avustralya, Filipinler, Singapur, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Myanmar, Tayland’dan oluşuyor. Bir anlamda anlaşma Afrika, Amerika kıtaları ile Ortadoğu bölgesinin dışında kalan dünyanın en kalabalık ülkelerini barındırıyor.