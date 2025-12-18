  • İSTANBUL
Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding şimdi de Çinliler ile büyük bir anlaşmaya imza attı. Detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üreticisi Koç Holding’e ait Arçelik ile Asya’nın en büyüklerinden Sichuan Changhong arasında ortak üretim anlaşması imzalandı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Arçelik bünyesindeki markalardan Grundig’in bazı bölgelerdeki üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerini Çinli Sichuan Changhong’a ait Changhong International Holding üstlenecek.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Koç Holding’in bu alanda tepe şirketi Arçelik’ten anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimizin Grundig markası altında yürütülen faaliyetlerde daha verimli bölgelere odaklanılmasına yönelik optimizasyon çalışmaları kapsamında Grundig markasının sahibi olan bağlı ortaklığımız Grundig Multimedia AG ile Hong Kong merkezli tüketici elektroniği, beyaz eşya ve iklimlendirme ürünleri şirketi Changhong International Holding (HK) Limited ("Changhong") arasında, yurtdışında Grundig markası altında yürütülen faaliyetlere yönelik 1 Ocak 2026'dan itibaren 3 yıl geçerli olmak üzere münhasır bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır.”

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Arçelik’ten yapılan açıklamada, Lisans Sözleşmesi kapsamında Changhong; Avrupa, CIS ve APAC adı verilen bölgelerinde küçük ev aletleri hariç beyaz eşya, iklimlendirme ve tüketici elektroniği kategorilerindeki seçili ürün gruplarını; Çin ve Rusya bölgelerinde ise küçük ev aletleri dahil tüm kategorilerdeki seçili ürün gruplarını, Grundig markalarını kullanarak üretilebilecek, satılabilecek ve satış sonrası hizmet sunma hakkına sahip olacak.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Yapılan açıklamada, “Satışlar üzerinden lisans bedeli ödemesi esasına dayanan sözleşme, tarafların anlaşması halinde aynı koşullarla 2 yıl uzatılabilecektir. Sözleşme uyarınca, geçiş sürecinde Grundig Multimedia AG ve bağlı ortaklıkları, bazı pazarlarda Grundig markalı ilgili ürünlerin üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası hizmetlerine sınırlı süreyle devam edebilecek olup, bu süre sözleşme kapsamında münhasırlık verilen tüm pazarlar için en geç 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecektir. Bu lisans sözleşmesi Türkiye dışındaki bölgelerdeki Grundig markalı ürünlere ilişkin olup, Türkiye'de Grundig markası ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz mevcut şekliyle devam edecektir” denildi.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Arçelik’in Çinli dev ile yaptığı anlaşmada Avrupa ülkeleri Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık olarak belirlendi. Anlaşmada CIS adı verilen Orta Asya’yı kapsayan bölgede Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan olacak. Anlaşmadaki 3’üncü bölge olan APAC ise Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Malezya, Avustralya, Filipinler, Singapur, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Myanmar, Tayland’dan oluşuyor. Bir anlamda anlaşma Afrika, Amerika kıtaları ile Ortadoğu bölgesinin dışında kalan dünyanın en kalabalık ülkelerini barındırıyor.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Gelelim Koç Holding’in Grundig anlaşmasındaki Çinli tarafa. Her ne kadar anlaşmadaki şirket Hongkong merkezli Changhong International Holding (HK) Limited olsa da aslında sahibi Asyalı bir dev. Dünyanın da en büyüklerinden biri olan Sichuan Changhong bünyesinde yer alan 50’den fazla şirketten biri. Sichuan Changhong Electric Co ise Çin’de Changhong, yurtdışında ise CHiQ olarak faaliyet gösteriyor. Ekim 1958'de kurulan, Sichuan'ın Mianyang şehrinde yerleşik bir Çin tüketici elektroniği şirketi olan Asyalı dev, 2004 yılında Çin'den ABD’ye ihraç edilen televizyonların yüzde 90'ınını üretiyordu. 2010 yılı itibariyle Çin'in en büyük ikinci televizyon üreticisi olan şirket, televizyonlar, buzdolapları ve klimalar gibi beyaz eşya, projektörler ve DVD oynatıcılar, elektronik bileşenler ve piller üretiyor. Changhong geçmiş yıllarda bazı cep telefonu modelleri de piyasaya sürdü.

Koç Holding doymuyor! Çin deviyle anlaştı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından desteklenen Çin’deki 156 önemli projeden biri olarak tanınan şirket, havadan ateş kontrol radar sisteminin geliştirilmesi ve üretimiyle sanayiye adım attı. 1970'lerin ortalarında, askeri donanım talebinin azalmasıyla Changhong, sivil kullanım için ürünler üretmeye başladı ve sonunda televizyon ürün hattına odaklandı. Sonraki 10 yılda, Panasonic gibi denizaşırı şirketlerle bir dizi ortaklık kurarak teknolojik yeteneklerini güçlendirdi ve bu şirketlerden tüpler ve gelişmiş üretim hatları ithal ederek televizyonun seri üretimini artırdı. 2023 yılında 12.4 milyar euroluk geliri bulunan şirketin, 2024’teki geliri 13.8 milyar euro oldu. Şirketin 35 binden fazla çalışanı var. Önemli kısmı devlete ait olan Çinli şirketin hisseleri Şangay Borsası’nda işlem görüyor.

