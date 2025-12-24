Ahmed Şara'dan 'yerli silah' vurgusu!

Suriyeli gruplar Beşar Esed'in devrildiği operasyonda büyük oranda kendi üretimleri olan silahlarla ilerleyiş esnasında ele geçirdikleri silahları kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Beşar Esed rejiminin devrildiği askeri operasyonda büyük oranda kendi üretimleri olan silah sistemlerinin etkin şekilde kullanıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz pazar akşamı Suriye devlet televizyonu El İhbariye TV tarafından yayınlanan “Saldırganlığı Caydırma” adlı belgeselde konuşan Şara şunları söyledi: “Toplayabileceğimiz ve kendi ellerimizle üretebileceğimiz şeyleri toplamaya çalışıyorduk, çünkü piyasada savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak silah yoktu.”

Şara, operasyon başlamadan önce saha tahminlerinin operasyonun en az bir yıl süreceğini gösterdiğini, bunun da uzun vadeli planlama ve öz kaynaklara güvenmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Ahmed Şara, elektronik sistemlerin entegrasyonu, insansız hava araçlarının kara araçlarına ve paletli sistemlere bağlanması, zorlu arazilerde hareket edebilen birimler ve bunların tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu gibi mekanik birimlerle entegrasyonu yoluyla muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik devam eden çabalara dikkat çekti.

Şara bu vizyonun entegre bir muharebe sistemi oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak farklı muharebe unsurları arasında yüksek derecede entegrasyon sağlamanın muharebeye hizmet eden büyük bir yenilik olduğunu belirtti.

Saldırganlığı Caydırma Operasyonu Komutanı Tümgeneral Muhammed Hayr Suheyb, yerel silah üretimi çabalarının özellikle topçu mühimmatı, havan topları ve 114mm ve 220mm roketler ve Katyuşa roketleri de dahil olmak üzere mühimmat üzerinde yoğunlaştığını belirterek “mühimmat üzerinde büyük bir çaba var” dedi.

Yerel üretime yönelik bu eğilim, grupların o dönemde İdlib bölgesinde yaşadığı karmaşık saha koşulları ışığında ortaya çıkmıştı. Söz konusu dönemde operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek ve çatışmaların sürekliliğini sağlayabilecek hiçbir dış silah kaynağı yoktu ve bu da grupları, kaynakların neredeyse sıfır olduğu bir ortamda mühimmat ve temel ekipmanı kendileri temin etmeye zorluyordu.

Saldırganlığı Caydırma Operasyonu, Halep kırsalından başlayarak Hama vilayetine kadar, devrilen rejimin saflarının hızla çöktüğü bir ortamda, Suriyeli grupların ele geçirilen silahlar, yerel üretim ve teknik desteğin bir kombinasyonuna dayanarak hızla ilerleme ve geniş alanları kontrol etme becerisini gösterdi.

Sivil araçların muharebede kullanılmak üzere modifiye edilmesinin yanı sıra havan topu, patlayıcı ve bomba üretiminde uzmanlaşmış birimler aracılığıyla mühimmat ve teçhizat temininde yerel üretime duyulan güven kilit bir sürdürülebilirlik faktörü olarak devam etmiş, bu da kuvvetlerin sahadaki zorlukları aşma ve sahada başarılar elde etme kabiliyetini artırmıştır.