Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş

CHP’nin adeta havayolu şirketi gibi çalışan Koç grubuna ait Setair’le ilgili şok bilgilere ulaşıldı. CHP-HDP-İP’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na özel jet tahsis ettiği ortaya çıkan ve kiralama bedelini açıklayamayan Setair’in devlete vergi ödemediği tespit edildi. 2016 ve 2018 yıllarında devlete tek kuruş vergi ödemediği saptanan vergi fukarası Setair’in filosundaki ultralüks hava araçlarının bedeli ise dudak uçuklatıyor.

Gezici Koç Holding’in CHP’yi uçuran şirketi

Koç Holding’e ait havacılık şirketi Setair’in CHP’li Ekrem İmamoğlu’na lüks ‘hizmeti’ gündemdeki yerini koruyor. İsraf karşıtı söylemiyle oy devşirmeye çalışan İmamoğlu’na Falcon 7X tipi üç motorlu uçak tahsis ettiği belirlenen Setair, kiralama ücretini sır gibi sakladı. İmamoğlu’nun propaganda amaçlı seyahatleri için kendilerine ait lüks jet kullandığı iddiasını doğrulayan Setair’in açıklamasında, kiralama ücretiyle ilgili olarak “ticari sır” vurgusu yapıldı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da özel jet vererek CHP’yi “uçuran” Setair’in vergi tablosu ise tembel öğrenci karnesi gibi.

Sadece Proje Ekrem değil vergiler de ‘uçmuş’

Koç Grubu’nun 29 yıldır havacılık sektöründe faaliyet gösteren Setair’in 610 milyon TL değerindeki uçak filosuna rağmen vergi ödemediği bildirildi. Akit’in ulaştığı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Setair şirketi, 2016 yılında devlete hiç vergi ödemedi. Özel havacılık devi Setair 2018 yılında da Maliye’ye tek kuruş vergi ödemesinde bulunmadı. Koç’un Setair’inin 2017 senesinde ise vergi olarak sadece 9 bin 508 TL gibi komik bedelde ödeme gerçekleştirdiği belirlendi.

Devlete bir kuruş vermeyen Setair’in araç bedeli 610 milyon

Koç Holding’in devlete vergi ödemesi yapmayan Setair şirketinin filosundaki ticari hava araçlarının bedelleri dudak uçuklatıyor. Elde ettiği kârlarla Türkiye’nin en büyük şirketlerinde hükümranlık kuran Koç’un vergisiz şirketi Setair’in İmamoğlu’na tahsis edilen Falcon marka lüks jetinin değerinin 24 milyon 500 bin dolar (142.3 milyon TL) olduğu bildirildi. Setair’in son teknoloji ile donatılmış hava aracı filosunun toplam bedeli şöyle:

-14 yolcu kapasiteli Falcon 8X tipi jet 58 milyon dolar (337 milyon 61 bin TL),

-14 yolcu kapasiteli Falcon 7X tipi jet 24 milyon 500 bin dolar (142 milyon 379 bin TL),

-9 yolcu kapasiteli Agusta Westland 139 tipi helikopter 10 milyon dolar (2 adet - 116 milyon 234 bin TL),

-8 yolcu kapasiteli Cessna Grand Caravan tipi deniz uçağı 2 milyon 575 bin dolar (14 milyon 965 bin TL).

-Filonun toplam bedeli: 610.5 milyon TL

Ülkenin kaynaklarıyla köşeyi dönüyorlar!

Havacılık şirketi üzerinden devlete vergi ödemeyen Koç şirketler grubunun 2019 yılının ilk üç ayında elde ettiği gelir tam 34,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen kâr miktarı 779 milyon TL. Koç Holding’in 10 yıllık net kârı ise 15 milyar lirayı aşmış durumda.

Ekrem’e ultra lüks hizmet

Koç Grubu’na ait Setair’in 2016 ve 2018 yıllarında hiç vergi ödemediği, 2017 yılında ise 9 bin 500 TL gibi komik bir vergi ödediği ortaya çıktı.

Gezi olaylarında Divan Oteli’ni çapulculara tahsis eden Koç Holding, şimdi de aynı güruhun ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nu lüks uçaklarla gezdiriyor.