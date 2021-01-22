KOBİ’nin geleceği sağlam bankası sağlam

Filmde, farklı sektörlerdeki KOBİ’leri sağlam yapan ve ayakta tutan sevgi, azim, bilgi, tecrübe, dostluk gibi duygulara değiniliyor. “KOBİ’lerin sağlamlığı bu duygulardan geliyorsa Kuveyt Türk’ün sağlamlığı da her zaman onların yanında olmaktan geliyor” vurgusu yapılarak kalplere dokunuluyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanında işine sımsıkı tutunarak çalışan, emek veren herkesin filmde kendinden bir parça bulması sağlanıyor. “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektördeki öncü konumunu sürdüren Kuveyt Türk; Tohum Kart, Business Plus Kart, CebimPOS, Online Teminat Mektubu, Dış Ticaret Finansmanı ve Leasing gibi birçok yenilikçi ve avantajlı ürün ve hizmetle KOBİ’lerin işine güç katıyor.