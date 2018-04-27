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KOBİ’leri güçlendirmek için desteklerimiz sürecek

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve çalışma arkadaşları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den aldıkları destekle önemli hizmetlere imza atıyor. Büyük bir dönüşüm süreci yaşayan kurumun öncelikleri arasında; katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek vermenin yanı sıra KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri yer alıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 12:21
KOBİ’leri güçlendirmek için desteklerimiz sürecek

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ’lerin lokomotif olacağını vurgulayan Uzkurt, “Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendik. KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün imkânlarımızla KOBİ’lerimizin yanlarında olduk. Güçlü KOBİ’lere sahip olmak ve onlar vasıtasıyla ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için desteklerimizi artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. İthal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

BAKAN FARUK ÖZLÜ DE ÖNEMSİYOR

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir organizasyonda, “KOSGEB’de büyük bir dönüşüm başladı” diyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bu dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu, kurumda katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek vizyonunun benimsendiğini kaydetti. “KOSGEB’in yeni yol haritasının “Bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma” anlayışıyla oluşturulduğunu belirterek, daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik prensibi ve ilkesi geçerli olacak” diyen Bakan Özlü’nün, “Kuruluştan bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ’ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ’lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek“ sözleri ile 24 Haziran seçimlerinin ardından KOBİ’lerin KOSGEB tarafından desteklenerek daha da güçlü hale getirileceğinin önemli bir işareti verilmiş oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:21
  1. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt

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