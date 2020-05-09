KOBİ’lere pazarlama fırsatları verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ başlıklı kampanyayla irili ufaklı firmaların pazarlama sıkıntılarına çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Anlamlı kampanya

Ekonomiye güç katacak bir adım daha attıklarını altını çizen Pekcan, “Yeni kampanyamızla KOBİ’lerimizin e-ticaret sayesinde büyümelerini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini ve katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz” dedi.

Güvenilirliliği göz ardı edemeyiz

E-ticarete yönelik önemli çalışmalarının bulunduğunu anlatan Pekcan, “Bu anlamda en iyi örnek Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’dir. E-ticarete ilişkin verilerin paylaşılacağı bir sistem devreye aldık. Online satış platformlarına duyulan güvenin arttırılması için önemli hamle yaptık. Alıcının ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği e-ticarette güvenilirliği göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

Türkiye belirleyici aktör

E-ticarete olan ilginin giderek arttığına dikkati çeken Pekcan, şunları söyledi:

“Ülkemizde online platformların ve ödeme sistemlerinin sayılarının arttığını, yerli firmalarımızın çoğaldığını memnuniyetle görüyoruz. Ülke nüfusumuzun yüzde 75.3’üne tekabül eden 63 milyon vatandaşımız internet kullanıcısı. 58 milyon insanımız da cep telefonları üzerinden internet erişimi sağlamakta. Vatandaşlarımızın internet kullanım eğilimlerini, ülkemizin stratejik konumunu ve dinamik nüfusu ortada. Bütün bunları dikkate aldığımızda Türkiye’nin küresel e-ticaret pazarında belirleyici aktör olabileceğini değerlendirmek hiç de güç değil.”