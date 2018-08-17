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KOBİ’lere kredi finansman desteğimi geliyor?

KOBİ’lere nefes aldıracak son dakika finansman kaynağı yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların işbirliği, bankalarının katılımıyla yeni kredi paketi geliyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:38
KOBİ’lere kredi finansman desteğimi geliyor?

KOBİ’lere nefes aldıracak son dakika finansman kaynağı yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların işbirliği, bankalarının katılımıyla yeni kredi paketi geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından KOBİ’lere kredi konusuna ilişkin açıklamada şöyle denildi:

- Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen bakanlıkça alınan önlemlere ek olarak reel sektör/ bankalar işbirliğinde ek önlemler alınıyor

- KOBİ'lerimizin finansmanı için TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel/kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni kredi paketi üzerinde çalışılıyor.

- Yakın zamanda başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:38
  1. kobi
  2. maliye ve hazine bakanlığı
  3. tobb kobi
  4. kobilere kredi desteği

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