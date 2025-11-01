KOBİ’lere akıllı tekstil fırsatı! Türkiye-Almanya ortak projesi destek aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen uluslararası CORNET projesi, Türkiye ve Almanya’daki KOBİ’lere akıllı tekstil teknolojilerinde yeni bir kapı araladı. "Yeni Nesil Tekstiller için İletken Nanokompozit Filamentler" (NanoComTex) projesiyle son yıllarda popülerliği giderek artan giyilebilir elektronik cihazlar ve akıllı tekstillere yönelik uluslararası iş birliğinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.

16 KOBİ proje çıktılarından faydalanacak

Çalışmada proje ortağı olarak Almanya’dan Leibniz Polimer Araştırma Enstitüsü Dresden (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V-IPF) ve Saksonya Tekstil Araştırma Enstitüsü (Sächsisches Textilforschungsinstitut–STFI) yer alacak. Araştırmacı olarak ise BARÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Çağrıalp Arslan görev alacak. Ayrıca Türkiye ve Almanya’dan toplamda 16 KOBİ ölçeğindeki şirket projede "Kullanıcı Grubu" üyesi olarak proje çıktılarından faydalanacak. Türkiye’deki KOBİ’lere Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark’ı, Almanya’da bulunan KOBİ’lere ise Tekstil Araştırma Kurulu Derneği (Forschungskuratorium Textil e.V.), "KOBİ Şemsiye Kuruluşu" olarak katkı sunacak.

Tekstil çözümleri geliştirilecek

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kaplan, "Tekstil ürünleri, insan vücudunu kaplayabilmesi ve toplumdaki bireyler tarafından gün boyu kullanılabilmesi avantajları ile yeni gelişen iletişim cihazlarının, esnek elektroniklerin ve nanomalzemelerin yaygınlaştırılmasında büyük önem taşıyan bir arayüz niteliğindedir. Ancak tekstil liflerini oluşturan polimerler doğası gereği elektrik yalıtkanlığına sahip olması, akıllı tekstil uygulamaları için önemli bir sınırlama oluşturmaktadır. Projemizin temel hedefi, karbon nanotüp (CNT), grafen ve karbon siyahı gibi karbon bazlı nanomalzemeleri termoplastik polimerlere solüsyon halde karıştırarak iletken özellikli nanokompozitler oluşturmak ve bunları solüsyondan çekim yöntemiyle iletken tekstil filamentlerine dönüştürmektir. Geliştirilen iletken filamentler, mevcut piyasadaki alternatiflere göre daha iyi işlenebilirlik, yıkanabilirlik ve uzun süreli dayanıklılık sunacaktır." dedi.

NanoComTex projesi kapsamında sürdürülebilirlik perspektifiyle geri dönüştürülmüş polimer malzemelerin kullanımı incelenerek hem çevresel etkileri azaltmayı hem de üreticilere maliyet avantajı sağlanması da hedefleniyor.

Çevre dostu ve sürdürülebilir tekstil sektörüne katkı sağlayacak projenin önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ""Bartın Üniversitesi olarak bilim, teknoloji ve yenilik temelli kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası projelerde yer almayı sürdürüyoruz. CORNET Programı kapsamında kabul edilen bu proje de araştırmacılarımızın küresel ölçekte yürüttüğü iş birliklerinin somut bir göstergesidir. Bu doğrultuda proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Kaplan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın’a ve uluslararası iş birliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.