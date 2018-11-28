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KOBİ’lere 734 milyonluk cansuyu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Programı ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını açıkladı. Bakan Varank, “Böylece 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak” dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
KOBİ’lere 734 milyonluk cansuyu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını belirterek, “Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor” açıklamasında bulundu. Varank, KOBİGEL’in sonuçlarını duyurduğu yazılı açıklamasında, KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik dönüşüm yaşanacağının altını çizerek, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ’lere büyük destek verdiklerini vurguladı.

1.5 milyar dolarlık yatırım hacmi

KOBİGEL sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağına dikkati çeken Varank, “Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak” değerlendirmesinde bulundu.

10 maddelik yol haritası

KOSGEB’in “teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ’leri destekleyerek uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek” vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Varank, bu çerçevede belirlenen 10 maddelik yol haritasında vizyon değişikliği yaparak teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdiklerini aktardı.

Varank, yol haritasında yer alan “Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması” bağlamında KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediklerine işaret ederek, “Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 milyon liraya yükseltildi” dedi.

En fazla proje İstanbul’dan

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında, ilk sırada 297 projeyle İstanbul’un yer aldığının altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’u 198 projeyle Ankara, 193 projeyle İzmir, 165 projeyle Konya, 159 projeyle Bursa, 143 projeyle Kayseri, 100 projeyle Kocaeli’nin takip ettiğini açıkladı. Varank, Denizli’de 73, Adana’da 54, Samsun’da 50 projenin desteklenmesi kararı alındığını ifade ederek, desteğin yüzde 82’sinin (602 milyon lira) proje sahiplerinin makine-teçhizat giderleri, yüzde 11’inin (80,8 milyon lira) personel giderleri, kalan yüzde 7’sinin (51,4 milyon lira) yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:53
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Denizli
  8. Bursa
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  12. KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)
  13. KOSGEB
  14. imalat sanayi
  15. Bölgesel
  16. Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması
  17. KOBİ Gelişim Destek Programı

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