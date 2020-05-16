KOBİ’lere 70 bin liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 salgınının her alanda değişime yol açacağını belirterek, şunları söyledi: “Yeni döneme en iyi bir şekilde hazırlanılmalı. En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz, hatasız ve verimli bir üretim modeli geliştirilmeli. Yani yalın üretime geçilmeli, teori ile pratik buluşturulmalı. Gelinen aşamada model fabrikalar, KOBİ’lerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok ama çok önemli. Bu nedenle model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’nda üst limiti 70 bin lira olan Model Fabrika Desteği’ni kurguladık.”

Model fabrikalara yenileri eklenecek

KOBİ’lerin dijitalleşmelerini, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçirilmişti. İlki Ankara’da, ikincisi Bursa’da açılan model fabrikalardan faydalanan firma adedi devamlı artıyor.