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Ekonomi KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar online finansman hizmeti
Ekonomi

KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar online finansman hizmeti

Katılım bankası Kuveyt Türk, ticari müşterilerinin finansmana erişimlerini kolaylaştıracak yeni bir adım atıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:39:00 -
KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar online finansman hizmeti

Bankanın sunduğu Online Finansman hizmeti, KOBİ’lerin dijital ortamdan daha hızlı bir şekilde uygun kâr oranıyla nakit temin etmelerinin önünü açıyor. Bu hizmet sayesinde irili ufaklı firmalar, 500 bin TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Firmalar, 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz dönem imkânından da faydalanabiliyor. Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, irili ufaklı şirketlerin yatırımlarına değer katacak finansal yol haritası çizmelerini önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bunun için üretim, ihracat ve yatırım amaçlı sermaye ihtiyacı ile finansal hizmetler gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Online Finansman hizmetimizle KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm ticari müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine destek vermeye devam ediyoruz. Online Finans hizmetimiz sayesinde ticari müşterilerimiz şubeye gelmelerine gerek kalmadan internet veya mobil şubemiz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Online Finans hizmetinden, Kuveyt Türk’te hesabı ve limiti bulunan tüm ticari müşterilerimiz yararlanabiliyor.”

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