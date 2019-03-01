0553 313 94 23

KOBİ'lere 25 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasından:- "KOBİ Değer Kredisi-2 kredi paketine 17 bankamız iştirak etti. Kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak"- "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek"- "Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir"- "Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır"

01 Mart 2019 Cuma 11:27
KOBİ'lere 25 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİ'lere 25 milyar TL'lik yeni kredi paketi hazırlandığını, "KOBİ Değer Kredisi-2" adı verilen bu pakete 17 bankanın iştirak ettiğini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, ülkedeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ'lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankanın katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip oldu.

KOBİ'lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletildi. "KOBİ Değer Kredisi-2" isimli yeni kredi paketi hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL'lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandı. Gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka iştirak etti.

KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.


- Kredilerde aylık faiz yüzde 1,54


Açıklamaya göre krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi. Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

Yeni kredi paketine iştirak eden bankalar aktif büyüklüğüne göre şöyle sıralandı:

Banka Adı
1Ziraat Bankası
2 İş Bankası
3Garanti Bankası
4 Akbank
5Yapı Kredi
6Halkbankası
7VakıfBank
8QNB Finansbank
9DenizBank
10Türk EkonomiBankası
11Kuveyt Türk
12ING Bank
13Türkiye FinansKatılım Bankası
14Albaraka Türk
15Şekerbank
16Ziraat KatılımBankası
17Vakıf KatılımBankası

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:27
  1. Bankacılık Sektörü
  2. KOBİ
  3. KOBİ Değer Kredisi-2
  4. TBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minikler için “Dört Mevsim Takvimi Yapımı Atölyesi”
    1. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    2. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    3. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    4. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    5. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    6. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    7. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    8. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    9. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    10. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    11. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    12. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    13. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    14. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    15. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    16. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Döviz kurları
    19. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    20. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    21. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    22. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    23. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    24. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    25. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
    26. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
    27. Torbalı’daki Mustafa Kemal..
    28. Diyarbakır’da dostluk maçı yapıldı
    29. MSB tarafından, bedelli askerlik..
    30. Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!