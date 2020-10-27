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Ekonomi KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi
Ekonomi

KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi

Kamu bankaları, reel sektöre yönelik ‘Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:41:00 -
KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketinin detayları paylaşıldı. Paket ile KOBİ’lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 vade farkı oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

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