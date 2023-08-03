KOBİ'lerden 'fosilden dönüşüme' şartlı destek

Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) tarafından yayımlanan ankete göre, Avrupalı KOBİ'lerin yarısından fazlası işlerini tehdit eden enerji faturalarının nedeninin ülkelerinin fosil yakıtlara bağımlılığından kaynaklandığını düşünüyor.

Özel sektördeki istihdamın üçte ikisini oluşturan KOBİ'lerin çoğunluğu işten çıkarma yapmamak için mücadele verdiklerini ancak artan enerji faturalarının kar ve üretkenlerini düşürdüğünü ifade ediyor.

Her dört işletmeden üçü, kendilerine destek verilmesi ve idari engellerin kaldırılması halinde enerji dönüşümünden faydalanmaya hazır olduklarını belirtirken, KOBİ'ler kendi enerjilerini üretmelerine yardımcı olacak yenilenebilir enerji programlarına yatırım yapılmasını istiyor.

'KOBİ'ler Avrupa ekonomisinin can damarı'

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Duygu Kutluay, ankete ilişkin değerlendirmesinde, istihdam yaratılmasına öncülük eden KOBİ'lerin Avrupa ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek, "Bu işletmeler, değişken fosil yakıtlar nedeniyle yüksek enerji maliyetleri altında eziliyor. Bu anketten çıkan mesaj açık: KOBİ'ler yerel, yenilenebilir enerji projelerine önemli yatırımlar yapılmasını, kendi enerjilerini üretmelerine yardımcı olacak destekler verilmesini ve idari engellerin kaldırılmasını istiyor. Böylece dayanıklılıklarını arttırarak işlerini canlandıracak çözümleri uygulamaya başlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Avrupa zanaat ve KOBİ'ler birliği SMEUnited Genel Sekreteri Veronique Willems ise, artan enerji maliyetlerinin KOBİ'lerin hayatta kalması ve büyümesi için ciddi bir zorluk yarattığını kaydetti.

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KOBİ'lerin birçoğunun Avrupa'nın sürdürülebilir bir ekonomiye geçişinde ön saflarda yer aldığını ve kendi yerel, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirdiğini aktaran Willems, "Ancak çoğu zaman bürokratik engellerle karşılaşıyorlar. KOBİ'lerin enerji faturalarının düşürülmesi için İklim ve Enerji için Kurumsal Sözleşme kapsamında olduğu gibi tarafsız teknik yardım, net çözümler ve destek almaları çok önemli." değerlendirmesini yaptı.