KOBİ’lerin iş ortaklarıyla çalışabilmek için karşılaması gereken siber güvenlik şartları giderek ağırlaşıyor. Kaspersky, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülkede 2 bin 516 bilgi teknolojileri (BT) güvenliği uzmanı ve siber güvenlik karar vericisiyle gerçekleştirdiği, KOBİ'lerin iş ortaklarının belirlediği güvenlik gerekliliklerine uyum düzeyini ele alan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

KOBİ'ler üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü taraf yazılımlardaki güvenlik açıklarını hedef alan tedarik zinciri saldırıları, son dönemde büyük ölçekli kuruluşlar için başlıca siber tehditlerden biri haline geldi.

Bu tehdide karşı önlem alan büyük şirketler, tedarikçi ve iş ortaklarından bekledikleri güvenlik standartlarını yükselterek tedarik zincirindeki KOBİ'ler üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor.

Kaspersky, küçük ve orta ölçekli işletmelerin değişen pazar koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla kuruluşların güvenlik gerekliliklerine uyumlarını araştırdı.

Araştırma kapsamında Kaspersky, 24 ülkede 50 ila 499 çalışanı bulunan şirketlerde görev yapan BT güvenliği uzmanı ve siber güvenlik karar vericisiyle anket gerçekleştirdi.

Tedarik zincirinde faaliyet gösteren KOBİ'lere ilişkin bulgular ise diğer şirketlerle tedarikçi, iş ortağı veya müşteri olarak tedarik zinciri üzerinden iş ilişkisi yürüten kuruluşlardan 1997 katılımcının yanıtlarına dayanıyor.

Araştırmaya göre, tedarik zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 71'i, iş ortaklarının belirlediği BT güvenliği gerekliliklerinin tamamını karşılayamıyor.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ise bu oran yüzde 81'e yükseliyor. Güvenlik gerekliliklerine uyum sağlayamayan işletmelerin büyük çoğunluğu, sözleşme süreçlerinin gecikmesinden ihalelerden elenmeye ve beklenmedik ek harcamalara kadar uzanan ciddi sonuçlarla karşılaşıyor.

Araştırma, gelişmiş siber güvenlik çözümlerinden yararlanan KOBİ'lerin güvenlik gerekliliklerini eksiksiz karşılama ve ticari kayıpları önleme konusunda daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

“KOBİ'ler için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Müdürü Zoya Gurevich, büyüme aşamasındaki şirketler için siber güvenliğe yönelik dönüşüm sürecinin uzman eksikliği ve sınırlı kaynaklar nedeniyle zorlu olabildiğini belirtti.

KOBİ'ler için siber güvenliği güçlendirmenin ilk adımının, teknik güvenlik açıklarını ve günlük operasyonlarda karşılaşılan riskleri ele almaktan geçtiğinin altını çizen Gurevich, şunları kaydetti:

"Siber güvenliğin geliştirilmesi, KOBİ'ler için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Otomatik ve kullanımı kolay araçlar, güvenlik açıklarının belirlenmesine, uç noktalardaki faaliyetlerin izlenmesine ve kurumsal e-posta gibi iletişim kanallarının korunmasına yardımcı oluyor. Bu önlemlerin çalışanlara yönelik uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi, siber güvenlik olaylarının yaşanma riskini azaltırken uzun vadeli iş sürekliliğinin korunmasına ve müşteri ve iş ortaklarının güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasına katkı sağlıyor."