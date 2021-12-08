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Teknoloji KOBİ’ler Türk Telekom ile güvenle dijitalleşiyor
Teknoloji

KOBİ’ler Türk Telekom ile güvenle dijitalleşiyor

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri, donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, güçlü çözüm ortaklığı ekosistemimizle tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:29:00 -
KOBİ’ler Türk Telekom ile güvenle dijitalleşiyor

Türk Telekom, KOBİ’leri rekabette öne çıkaracak dijitalleşme ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

7/24 koruma

Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü Türk Telekom, ağ güvenliği, uç cihaz anti virüs koruma hizmetleri ve oltalama simülasyonu servisleriyle KOBİ’leri siber tehditlere karşı 7/24 koruyor. Türk Telekom’un Sanal Sunucu, Yedekleme ve Dijital Depo Kurumsal servisleri sayesinde kurumların verileri, Türk Telekom Veri Merkezleri’nde uygun maliyetler ve ödeme yöntemleriyle güvenle saklanıyor.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, KOBİ’leri dijitalleşme yolunda Türk Telekom Profesyonel Servisleri ile desteklediklerini belirterek, “KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, güçlü çözüm ortaklığı ekosistemimizle tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Türk Telekom olarak amacımız, ürün ve hizmetlerimizle ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak” ifadelerini kullandı.
Türk Telekom KOBİ’lere, yüksek hızlı ve zengin tarifelerden oluşan internet seçeneklerinin yanında, işletmelerin dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak çok kapsamlı çözümler sunuyor. Bu doğrultuda, Türk Telekom’un sunduğu ‘Güvenli KOBİ Tarifeleri’ sayesinde işletmeler, zengin içerikli, interneti limitinde duran ve yurt dışında da geçerli tekliflere uygun fiyatlarla sahip oluyorlar.

KOBİ’lere 9 farklı alanda eğitim ve danışmanlık

Türk Telekom, İTO’nun Avrupa Birliği destekli KOBİ’lerin dijitalleştirilmesi projesinin nihai ürünü olan ve dijitalkobim.org adresinden erişilebilen platformun stratejik ortağı konumunda.

“https://dijitalkobim.org” web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbul’daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor.

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