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“KOBİ’ler için yatırım tavsiyeleri”

Hakan Baş, Vodafone’un “Dijital İş Ortağım” program serisi kapsamında “KOBİ’lere yatırım tavsiyeleri” başlığı ile yapılan yeni bölümde KOBİ’lere başarılı olmanın sırlarını anlattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:07
“KOBİ’ler için yatırım tavsiyeleri”

Vodafone’un “Dijital İş Ortağım” program serisi, Peak, Lidyana ve Supermassive gibi girişimlerin kurucu ortağı Hakan Baş’ın katılımıyla devam etti. “KOBİ’lere yatırım tavsiyeleri” başlığı ile yapılan yeni bölümünde Hakan Baş, KOBİ’lere girişimcilik ve melek yatırımcı olma hikayesini, teknolojiyle nasıl verimlilik sağladığını ve e-ticarette yeni bir iş kurarken başarılı olmanın sırlarını anlattı. İTÜ Vodafone Future Lab’de gerçekleştirilen programa 20’ye yakın KOBİ de izleyici olarak katıldı. Vodafone olarak amaçlarının dijitalleşme yolunda Türkiye’nin ihtiyacı olan sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak her ölçekten işletmeyi yeni dünyanın rekabetine hazırlamayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte hızlı olup dijitalleşmeye en çok yatırım yapanların, dijitalleşme yolunda ihtiyaçlarını erkenden belirleyip çevik davrananların, rekabette öne çıkacağını düşünüyoruz.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:07
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