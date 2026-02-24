KOBİ’ler için kritik çağrı!

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, mobilya sektöründeki durgunluk ve finansmana erişim sorunlarına dikkat çekti. KUMSmall AVM için 2018 yılında kullanılan 420 milyon TL’lik kredi borcunun Mart ayında biteceğini söyledi. Bu sayede en büyük problemin ortadan kalkacağını belirten Sarıkaya, "KUMSmall AVM geçekten çok güzel gidiyor. Mevsimsel olarak mobilyanın durgun olduğu kış mevsimindeyiz. Genel manada dünyada mobilyada bir durgunluk var. Son yıllardaki enflasyon üstü ortam nedeniyle nakdî sıkılaştırma mevcut. Gıda dışındaki birçok sektör bu durumdan etkilendi. KUMSmall’da dışardan bir şirketle çalışmıyoruz. Dışardan bir yönetim şirketi yok. Bizim KUMSmall olarak ciddi bir borç yükümüz vardı. 2018 yılında kullandığımız kredilerin faizleriyle beraber toplamda 420 milyon TL’lik borcu önümüzdeki Mart ayında bitiriyoruz. Bizim asıl en büyük problemimiz buydu. Borcun bitimiyle beraber tapular dağıtılacak" dedi.

"Kredi kartlarıyla ilgili sınırlandırmalar var"

Kobilerine kredi kartı sınırlandırılması bulunmasının haksızlığa yol açtığını dile getiren Sarıkaya, "Kredi kartlarıyla ilgili sınırlandırmalar var. Elektronikte de aynı telefonlarda taksit sayıları kısıtlandı. Bu bir takım haksızlıklara da neden oluyor. Şu anda TMSF bünyesindeki markalar veya büyük şirketler giderek, bankalardan 8-10 taksit anlaşması yapabiliyor. Küçük kobiler bunu yapamıyor. Burada da bir haksız rekabet ortaya çıkıyor. Geçen yıl Mehmet Şimşek Bey Kayseri’ye geldiğinde de söyledik. Kendisi de ‘bu geçiş döneminde bunu yapmak zorundayız’ dedi. ‘Enflasyonu dizginlemek adına para sıkılaştırmayı ve harcamayı azaltmak zorundayız’ dedi. Sizde yapın’ dedi. Ancak küçük kobiler bunu yapamaz. Kobilere kredi kartı sınırlandırılması kaldırılmalı. Kobilerimizin de sanayicilerimizin de esnaflarımızın da bir yaşam haddinin olması gerekiyor. İşlerimiz çok kötü değil. Ancak durgun. Bu kış aylarında bazı firmalarımız AVM giderlerini çıkaramıyor. Biz bunun farkındayız. Ancak yazın hızlandığında da onu oradan karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"AVM’nin büyüklüğü önemli değil"

AVM’nin büyüklüğünün kapalı alanıyla değil, yaptığı işle ölçülebileceğini belirten Sarıkaya, "İnsanlar ne kadar üretim yapıyor? Ne kadar ihracat yapıyor? Ne kadar istihdam sağlıyor? Ne kadar vergi ödüyor? Bunlara bakmak lazım. Bu konularda kim büyükse ‘ben büyüyüm’ diyebilir. AVM’nin kapalı alanının büyüklüğüyle övünmek çok güzel bir şey değil. Üretimimizle, modellerimizle ve ihracatımızla ön plana çıkmamız lazım. Mobilyanın nerede üretildiğinin de bir anlamı yok. Kayseri’de mobilya konusunda merkez olmuş bir şehir. Ciddi bir üretimi var" diye konuştu.

"Online satış Haziran’da başlıyor"

Kurdukları KUMShome isimli internet sitesiyle Haziran ayında online satışlara başlayacaklarını aktaran Ercan Sarıkaya, "Kumshome markası ile internetten satışımızı Haziran ayında açıyoruz. Daha önce bir mutfağa girdik ve satışlar yaptık. Bu konuda 6 kişilik çalışma ekibimizi oluşturduk. Onların başına da şu anda çok tecrübeli bir ismi getirdik. Bu konuda taviz yok. ‘Bu iş olmalı’ deyip de yapamadığımız tek iş olabilir. İnşallah Haziran ayı itibariyle Kumshome markasıyla satışa başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Üretmek değil, satış önemli"

Sanayi de üretimden çok satışın önemli olduğu bir dönemde olduklarının altını çizen Sarıkaya, "Bir zamanlar çok iyi markamız olup, şu anda üretimi olmayan, kapatılmış veya tamamen ortadan kalmış markalarımız da var. Bunların hepsi belli. Ne yapmamız gerektiğini de biz ürettik. Burada karar verme merciinde olan değerli yöneticilerimizle, başkanlarımızla, siyasetçilerimizle paylaşarak, artık yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bu yeni söylemleri, projeleri de hayata geçirmemiz gerekiyor. Üretmek artık marifet olmaktan çıktı. Herkes üretiyor. Üretmek, sanatkarlık, ustalık ve zanaatkarlık oldu. Artık satmak marifet. Artık bizim mobilya üretimiyle bir noktaya gelemeyeceğimizi görmemiz lazım. Gelip, gelebileceğimiz nokta burası" dedi.

"Sınırları zorlaması gerekiyor"

Kayseri’nin proje üreterek, sınırları zorlaması gerektiğini söyleyen Sarıkaya, "Kayseri’nin proje üretmesi gerekiyor. Yatırımcı çağırabilmek için elinizde bir done olması gerekiyor. Proje üreterek, yurt dışında çok ciddi ortaklar bulmamız gerekiyor. Kayseri’nin sınırlarını daha fazla zorlamamız gerekiyor. Çok seyahat etmek güzel bir şey değil. Evinizden ailenizden uzak kalıyorsunuz ama o seyahatleri yapmazsanız olmaz. Kayseri Anadolu’da bir yer. Yazın gurbetçilerimiz gelse de yatırımcı buraya gelmiyor. Bizim başka şeyler söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sermaye betona gömülmekten vazgeçilmeli"

Kayseri’de sanayicilerin büyümekte zorlandığını dile getiren Sarıkaya, "Kayseri’de 8 tane gerçekçi sanayi sitesi var. Bir takım bölgelerde küçük olanlar var. Şehir de bunun gibi 12-13 tane dükkanların bulunduğu yerler var. Burada ki en büyük dükkanlar ortalama 400 metrekare büyüklüğünde. Biz Mobilya Kentte 600-800 ve bin metrekare yaptık ama sayıları çok az. Mobilya hacimli bir ürün. Makinanız, hammaddeniz ve bitmiş ürünleriniz hacimli. Bizim üyelerimizde büyüme potansiyeli olan çok var. Ancak bizim mobilyacılarımız büyüyemezler. Kayseri’de mobilyacıları büyütecek biner metrekarelik fabrikalar yok. Kiracı olarak bulmak isteyene de yok. Bizim mobilya kentteki bin metrekarelik dükkanlarımız çok değerli kiraya veriliyor. Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek zorundasınız. Organize de en küçük parsel 5 bin metrekare. Hangi kobi OSB’de önce 5 bin metrekare arsa alacak ve üstüne bin metrekare yer kapatacak. Yani biz sermayemizi nereye kadar arsaya, taşa toprağa gömeceğiz. Türkiye geçmişte sermayesini betona, demire gömdüğü için bir sorun yaşadı. Kriz, ekonomik daralma yaşadı. Artık biz sanayide büyümeliyiz" şeklinde konuştu.

"Sosyal medyadan alışverişe dikkat"

Vatandaşları sosyal medyadan alışveriş yaparken, dikkat etmeleri yönünde uyaran Sarıkaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Lütfen sosyal medyadan mobilya alışverişine dikkat etsinler. Bir ürünün fiyatı var, işçiliği var. Hammaddesi var. Yani bir ürünün fiyatı piyasa da 10 bin TL’de sosyal medyada 4-5 bin TL ise lütfen bir düşünün. O ürün size gelmiyor. Siz parasını gönderiyorsunuz ama ürünü tahsil edemiyorsunuz. Diğer şehirlerde sürekli Kayseri’yi ve Mobilya Kenti taklit ediyorlar. Google üzerinden bizim üyemizin fotoğraflarını almış ve iş yerim burası diye yazmış. Kayseri’mizin ünlü ve hayırseveri bir sanayicisinin şirketin numarasını kullanarak, sahte hesap açmışlar. Oradan 3’de bir fiyatına mobilya satıyorlar. İnsanlar parasını gönderiyor ama ne mobilya geliyor nede başka bir şey geliyor ya da gösterdiği ürün yerine başka bir ürün teslim ediliyor. Bu sefer onu hiç geri gönderemiyorsunuz."