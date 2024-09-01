KOBİ sayısı yüzde 50'yi aştı! Dakikada 60 ürün satıldı

Amazon, KOBİ'lerin geçen yılki satış verilerini duyurdu. KOBİ'lerin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı olmak için Türkiye'deki ilk lojistik merkezini 2022 yılında yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile İstanbul'un Tuzla ilçesinde açan Amazon'un sağladığı ekonomik etki, verilere de yansıdı.

Dakikada 60 ürün satıldı

2023 yılında Amazon'da satış yapan Türkiye'deki KOBİ sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artışla 50 binin üzerine çıkarken, sattıkları ürün sayısı yüzde 35'ten fazla artarak 30 milyonu aştı. Bu da Türkiye'deki KOBİ'lerin Amazon üzerinden dakikada 60 ürün sattığı anlamına geliyor.

Geçen yıl, Amazon üzerinden ihracat yapan KOBİ'lerin sayısı da 2022 yılına kıyasla yüzde 65'ten fazla artışla 35 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden yapılan ihracat miktarı ise 2023 yılında 21 milyar TL'ye ulaştı.

KOBİ'lerin Amazon aracılığıyla en çok ihracat yaptıkları ilk beş ülke ise sırasıyla ABD, Kanada, Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya oldu. Amazon aracılığıyla yurt dışına ihraç edilen ürünlerde oldukça geniş çeşitlilik olmasına rağmen en fazla ev, güzellik, spor ve mutfak kategorisindeki ürünler ön plana çıktı.

Amazon'da satış yapan Türkiye'deki KOBİ'ler, yeni istihdam olanakları da yarattı. 2023 yılında Amazon'da yer alan Türkiye'deki KOBİ'ler, işlerini desteklemek için 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı.

Geçen yıl Amazon Lojistik hizmetini kullanan Türkiye'deki KOBİ sayısı, 15 binin üzerine çıktı. Amazon Lojistik hizmetiyle KOBİ'ler, ürünlerini Amazon'un anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolarken, ürünleri hazırlama ve gönderme süreçlerini Amazon yönetti. Bu siparişler için faaliyet gösterilen pazarların yerel dillerinde müşteri hizmeti sağlandı.