  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı
Aktüel

Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:30:45 -
Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha
Siyaset

Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri gide..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay