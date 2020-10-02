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Gündem Kobani soruşturmasında HDP'li isimlere tutuklama talebi
Gündem

Kobani soruşturmasında HDP'li isimlere tutuklama talebi

Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen'in de bulunduğu HDP'li isimler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:59:00 -
Kobani soruşturmasında HDP'li isimlere tutuklama talebi

2014'te HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li isimlerin çağrısıyla yapılan Kobani eylemleri soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheliler için tutuklama istemi

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevketti.

Kobani soruşturmasında gözaltına alınmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani eylemlerine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.

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