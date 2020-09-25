Kobani soruşturması kapsamında 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 6-7-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticileri ile örgütün silahlı gençlik, kadın ve şehir yapılanmasının yanı sıra HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya ile örgütün basın yayın organları üzerinden halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmesi yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı anımsatıldı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 20'sinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Bu şüpheliler yönünden tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacağı kaydedilen açıklamada, yurt içinde olduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan bazı isimlerin bugün milletvekili olduklarına dikkat çekilerek, şu bilgiye yer verildi:

"Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da halen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."

- HDP MYK, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı



HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014’te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.