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Gündem Kobani olaylarının baş müsebbinin eşi konuştu: Utanmadan 'hukuk mücadelesi' diyorlar!
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Kobani olaylarının baş müsebbinin eşi konuştu: Utanmadan 'hukuk mücadelesi' diyorlar!

6-8 Ekim Kobani olaylarının ilk duruşması 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da görülecek. Tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kobani davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, utanmadan, 'Hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 21:10:00 - 2021-04-18 21:12:19
Kobani olaylarının baş müsebbinin eşi konuştu: Utanmadan 'hukuk mücadelesi' diyorlar!

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına, 26 Nisan Pazartesi günü başlanacak. Kobani davasına sayılı günler kala konuşan PKK sevici Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin her konuşulduğunda yalanlar söyleniyor. Dolayısıyla biz sadece bir hukuk mücadelesi yürütmüyoruz, aynı zamanda bir hakikat mücadelesi yürütüyoruz." dedi.

'Selahattin hakkında algı üretmeye çalışıyorlar'

"Bizler yaklaşık 5 yıldır sadece bir hukuk mücadelesi yürütmüyoruz. Çünkü hem Selahattin hem Figen Hanım’a kamuoyunda bilinen belli başlı kişilere karşı suçlamalar sadece mahkemelerde yapılmıyor." diyen Başak Demirtaş, "Gazetelerde, televizyonlarda da yapılıyor. Özellikle Selahattin her konuşulduğunda yalanlar söyleniyor, iftiralar atılıyor. İktidar sözcüleri büyük bir algı üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizler sadece bir hukuk mücadelesi yürütmüyoruz, aynı zamanda bir hakikat mücadelesi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Hukukla alakası olmayan bir iddianame'

Başak Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz etmek mümkün olmadığı için tek başına haklı olmak ya da hukuken haklı olmak yetmiyor. Selahattin’in son tutuklanmasına dayanak gösterilen 3 bin 530 sayfalık iddianame hukukla alakası olmayan bir iddianame."

Kobani olaylarında aralarında Yasin Börü'nün de olduğu 37 kişi, PKK'lı alçaklar tarafından katledilmişti!

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