Kobani olaylarındaki şehitlere tek kelime edemeyen barolardan 'Demirtaş' çağrısı!

22 şehrin barosu, Kobani olaylarında halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ortak bir bildiri yayımladı. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır barolarının da yer aldığı 22 baro, Kobani olaylarının sorumlusu Demirtaş'ın AİHM'in kararı doğrultusunda serbest bırakılmasını istedi.

'Apo'nun heykelini dikeceğiz' şeklindeki söylemler 'ifade özgürlüğü' imiş

22 baro tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Büyük Daire Demirtaş hakkındaki incelemesini tamamlayarak 22 Aralık 2020'de kararını açıklamıştır. Büyük Daire kararında özetle, "Demirtaş'ın siyasi amaçlarla Sözleşme'ye aykırı bir şekilde tutuklandığı, meclis içinde ve dışında yaptığı konuşmaların yargılamaya konu edilmesi nedeni ile ifade özgürlüğünün ve serbest seçim haklarının ihlal edildiği tespit edilmiştir. AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir."