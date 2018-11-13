0553 313 94 23

Koalisyonun Deyrizor'a saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü açıklandı.

13 Kasım 2018 Salı 19:24
Koalisyonun Deyrizor'a saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK'ya desteği sürüyor.

Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ve çevresindeki bölgelere hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın işgal ettiği Şiife belde merkezi ile Keşme bölgesine bugün düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Koalisyon uçaklarının, 18-25 Ekim tarihlerinde Deyrizor'un Heccin ilçesi ve ona bağlı Süse beldesindeki camilere düzenlediği hava saldırılarında toplam 53 sivil hayatını kaybetmişti. Ancak koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunmuştu.

DEYRİZOR'DA DURUM

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:24
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta ayrılık! Fikret Orman onay verdi
    1. Beşiktaş'ta ayrılık! Fikret Orman onay..
    2. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    3. CHP'li Barış Yarkadaş'a 'provokasyon'..
    4. Tuz size zarar fakat ev temizliğine..
    5. Fatih Erbakan partiyi kurdu mu?
    6. Aft kanser habercisi mi?
    7. Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 bin TL..
    8. CHP’den istifa ederek AK Parti’ye..
    9. İşin sırrı jelatinde
    10. Ev yapımı turşu ile bağırsak..
    11. Evin güzel kokması için pratik çözümler
    12. Kış çorbası tarifi
    13. Şefkat acıyı dindiriyor
    14. Yemeği yavaş yemenin faydaları
    15. Sırada sen varsın!
    16. Kolit nasıl anlaşılır?
    17. Bulaşıklardaki balık kokusu nasıl çıkar?
    18. Göz kuruluğu sorunu için...
    19. ABD Başkanı Trump'a CNN darbesi
    20. Endonezya'dan çağrı: ASEAN, Arakanlı..
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...