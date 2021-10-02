Koalisyonlar kaybettirdi, Başkanlık kazandırdı

Hakkı Bilir İstanbul



Yamalı bohça misali koalisyon hükümetleriyle çok ciddi zaman kaybeden Türkiye, ekonomik atılımlarını siyasi anlaşmazlıklar ve bürokratik tıkanıklıklar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremedi. 1962-1965 yılları arasında kurulan ilk koalisyon hükümetinde yıllık ortalama büyüme sadece yüzde 5.6 olarak gerçekleşti. 1971-1979 yılları arasında koalisyon hükümetleri döneminde de benzer bir durum göze çarpıyor. 8 yılda ortalama büyüme sadece yüzde 4.9 olarak gerçekleşebildi.

40 yıl heba oldu

1992-2002 yılları arasındaki koalisyon hükümetleri dönemi de önceki tecrübelerden pek farklılık taşımadı. Türkiye’nin büyük bir karanlık döneme girdiği, faili meçhul cinayetlerin arttığı, kardeşin kardeşe düşman edilmeye çalışıldığı, peşi sıra muhtıraların verildiği ve nihayet post modern bir darbe olan 28 Şubat’ın gerçekleştiği bu dönemde yıllık ekonomik ortalama büyüme sadece yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Koalisyon hükümetleriyle 40 yılını kaybeden ülkemiz gerçek gücüne Başkanlık modeliyle birlikte kavuştu. Cumhur İttifakı’nın zaferiyle Başkanlık Sistemi’ne geçen Türkiye, tüm olumsuzluklara rağmen rekor seviyede büyüdü. 2018’den bir yıl sonra Türk ekonomisi yüzde 18.3 büyüyerek büyük bir rekora imza attı. Pandemiye rağmen 2020 yılında da büyüdük. Bugün ihracatımız 200 milyar doları geçmiş vaziyette. 2021 yılının ikinci çeyreğine gelindiğinde ise yeni bir rekora imza attık. Türk ekonomisi yüzde 21.7 oranında büyüyerek eşi benzeri görülmemiş bir başarı sergiledi.