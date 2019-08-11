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Koalisyon uçakları Yemen’de bir evi vurdu: 9 ölü, 18 yaralı

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon kuvvetlerinin Yemen’in Hacca bölgesine düzenlediği son hava saldırısında, 5’i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 23:37
Koalisyon uçakları Yemen’de bir evi vurdu: 9 ölü, 18 yaralı

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon kuvvetlerinin Yemen’in Hacca bölgesine düzenlediği son hava saldırısında, 5’i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.


Yemen iç savaşında, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon kuvvetleri, isyancı Husilere düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hacca bölgesine yapılan son operasyonda ise savaş uçakları Mustaba ilçesinde bir evi bombaladı. Olayda 5’i çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 18 kişi de yaralandı.


Koalisyon kuvvetlerinden katliamla ilgili açıklama yapılmazken Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’in Aden kentinde son 4 günde meydana gelen çatışmalarda 40 sivilin öldüğünü 260 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:37
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