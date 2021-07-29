KMÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi duyurduğu birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, Üniversitenin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.
İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.
Başvuru Başlama Tarihi : 28/07/2021
Son Başvuru Tarihi : 11/08/2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 13/08/2021
Giriş Sınavı : 18/08/2021
Nihai Değerlendirme Tarihi : 23/08/2021
Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversite web sitesinde açıklanacaktır.
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