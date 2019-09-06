Klopp: Şampiyonluktan sonra tavuk dolu bir kasada uyandım

Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Dormund'ta çalıştığı dönemde yaşadığı bir olay hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çok konuşulan ve kahkahalara yol açan bu olay kısa sürede gündeme oturdu.

KAMYONETİN KASASINDA UYANDIM

Jürgen Klopp: Borussia Dortmund'un şampiyonluk kutlamalarında yaşadığım hiçbir şeyi doğru düzgün hatırlamıyorum. Partiden sonra bir kamyon kasasında uyandım. Tek başımaydım. Kamyondan indim ve kendimi bir fabrika bahçesinde buldum. Sonra bahçede dolandım, bir adamın silüetini gördüm. O adamın Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke olduğunu fark ettim. Koca bahçede sadece ikimiz vardık.

BİR TÜRK'E RASTLADIK



Jürgen Klopp: Yola çıktık ve bir arabayı durdurduk. Arabayı bir Türk sürüyordu. Adam önce bizi götürmeyi kabul etmedi. Aki cebinden 200 euro çıkardı ve adam bizi arabaya aldı. Çok yorgundum, kafamı cama vurup duruyordum. Bir yerden sesler geliyordu. ‘Neler oluyor?’ dedim. Hayal gördüğümü sandım ama görmüyordum. Arabanın bagajı tavuk doluydu.