  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Klimanın borusundan eve giren iki yılan kartonpiyer kesilerek çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:43:30 -
Klimanın borusundan eve giren iki yılan kartonpiyer kesilerek çıkarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir eve klima borusunun geçtiği yerden girdiği tahmin edilen 1,5 metre uzunluğundaki iki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkaraköy'de bir fabrikanın lojmanı olarak kullanılan evin klima borusunun geçtiği noktadan yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yılanları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kartopiyerle duvar arasındaki boşlukta bulunan 1,5 metre uzunluğundaki iki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Daha sonra yılanlar kontrollü bir şekilde doğaya salındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı