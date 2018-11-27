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Klimalar ve bilgisayarlar gözlerin hasmı haline geldi

Klima ve bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte çok sayıda insanda 'kuru göz sendromu' görülmeye başlandı. Ancak bu daha çok yazın olur. Kışın nadiren rastlanan vak’adır.

27 Kasım 2018 Salı 20:04
Klimalar ve bilgisayarlar gözlerin hasmı haline geldi


Gözde batma, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren rahatsızlığa karşı dikkatli olunmalıdır. Zamanında tedavi edilmezse körlüğe sebep olabilir. Sık sık göz kırpmak göz kuruluğu şikayetlerini azaltır.

Kişi çok uzun süre bilgisayar ve televizyon başında vakit geçiriyorsa, bu aktiviteler sırasında göz kırpma sıklığı azalıyor. Dolayısıyla gözyaşının göz üzerinde tutunma süresi kısalıyor. Bu kişilerin sık sık gözlerini kırpması gerekiyor.

Hastalığın belirtileri görülen hastalar kuru ve klimalı ortamlardan uzak durmalı, gözlerini kaşımamalı ve ovuşturmamalı..

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:04
  1. kuru göz
  2. göz kuruması

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