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Yerel Klima yangın çıkardı! Aman dikkat
Yerel

Klima yangın çıkardı! Aman dikkat

Yeniakit Publisher
2024-07-28 15:56:00 -
Klima yangın çıkardı! Aman dikkat

Antalya, Manavgat'ta aşırı sıcaklardan dolayı artan klima kullanımı, elektrik hatlarında kopma ve yangınlara yol açtı, perşembe pazarında esnaf ve turistler zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, elektrik hatlarında patlamalara ve yangınlara neden oluyor. Vatandaşların serinlemek için klimaları yoğun şekilde kullanması, elektrik tüketimini artırarak altyapıyı zorladı. Bu durum, elektrik hatlarının kopmasına ve baks ile trafolarda küçük çapta patlamalara yol açtı.

Perşembe Pazarında yaşanan bir baks patlaması, esnaf ve turistlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kabloların etrafa saçılmasıyla turistler hızla uzaklaşırken, esnaflar da tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Ilıca Mahallesinde ise bir parkta bulunan elektrik trafosunda patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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