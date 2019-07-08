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Klima takarken canından eden olayı yaşadı

Eskişehir'de bir iş yerine klima takan kişi, elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
Klima takarken canından eden olayı yaşadı

Eskişehir'de klima taktığı sırada elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde bir iş yerine klima takan Ufuk Kıranlı (42), elektrik akımına kapılarak merdivenden düştü.

Ağır yaralanan Kıranlı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ufuk Kıranlı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:59
  1. klima
  2. elektrik akımı
  3. 112 Acil Servis
  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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