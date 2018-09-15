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Klima seçimini yaparken dikkat

Klimada artık çevreye saygıyı ve enerji tasarrufu öne çıkarıyor. Daha az enerji harcayan ‘inverter' klima tercih ediliyor. Elektrik sıkıntılarının tarih olduğu son yıllarda klimalar artık lüks olmaktan çıktı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:20
Klima seçimini yaparken dikkat

Kaliteli bir klima ferahlatıyor, havanın sıcaklığını, nem oranını, soğukluğu ve sıcaklığı isteğe göre ayarlıyor. Sadece yazın değil, kışın da klima serinletmeyi bırakıp ısıtma işlevine dönüyor. Yani yaz kış hizmet veriyor.

Klima, mekana göre seçilmeli

Klimada maksat sadece ortamın serinliğini sıcaklığını ayarlamak değil. Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere şöyle bir göz atmanızı tavsiye ederiz:

* Klimanın iç ortam hava kalitesi ile ilgili fonksiyonları yerine getirmesi gerekiyor. Artık yeni ve teknolojik filtreleme sistemleri kullanılmaya başlandı.

* Klimalı ortama girip de orada istenmeyen bir koku alınmamalı ve hasta olunmamalı.

* Mekana göre kapasitesi fazla olan bir klima para kaybına, düşük bir klima verim alamamanıza yol açar.

* Dikkat edilmesi gereken noktaların başında model seçimi, montajı, servis güvencesi ve kalitesi geliyor.

* Klima kullanımındaki en önemli olay soğutma gücünü doğru belirlemek.

* Aynı evin yönü güneye çevrilince klimanın yeri ile ilgili başka planlamalar yapmak gerekebilir.

* Verimli klima kullanımı için ısı yükü hesaplaması yapılmalı. Doğru montaj da önemli.

* Evde kullananların daha çok tercih ettiği duvar tipi olarak adlandırılan split klimalar, taze hava beslemesine sahip değiller. Böyle bir klimada filtreleme sistemi çok önemlidir.

* Mümkün olduğu kadar çok ve farklı özelliklere sahip filtreleri bulunan cihazlar seçilmeli.

* Bakteri ve virüsleri yok edebilen, çok küçük kirleticileri tutabilen, cilde zarar veren aktif-oksijeni pasifize eden filtre sistemlerine sahip cihazların seçilmesi havalandırmada dikkat edilmesi gereken en önemli özellikler arasında.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:20
  1. klima seçimi
  2. klima alırken dikkat edilmesi gerekenler

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