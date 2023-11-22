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Ekonomi Klima kullanımında bunlardan kaçının!
Ekonomi

Klima kullanımında bunlardan kaçının!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 11:38:29 - 2023-11-22 11:38:28
Klima kullanımında bunlardan kaçının!

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte klima kullanımına yönelik öneriler de gelmeye başladı. Tasarruflu ve sağlıklı klima kullanımı için yapılması gerekenler de sıralandı.

Klimalar, sıcak veya soğuk hava koşullarında ev, ofis, fabrika ve birçok alanda daha konforlu bir iklimlendirme sağlıyor. Değişen iklim koşullarıyla hayatımızda oldukça geniş bir yere sahip olan klimalar; doğru kullanım alışkanlıklarıyla verimli çalışırken aynı zamanda çevre üzerindeki olumsuz etkileri de minimuma indiriyor.

Bunların yapılması kaçınılmaz

Form MHI Klima Sistemleri klima uzmanları, kaçınılması gereken önemli konularda uyarıyor;
Filtrelerin düzenli temizlenmemesi veya değiştirilmemesi, verimliliği minimuma indiriyor. Klima filtreleri, kompresör, valfler, fan ve genel anlamda klimanın tamamının belirli periyodlarda yetkili servis aracılığı ile kontrol edilmesi gerekiyor.

Sıcaklık ayarını kullanılabilecek en yüksek dereceye ayarlamak enerji tüketimini artırırken konforu olumsuz etkiliyor. Bulunduğunuz mahalin konforu için üretilmiş olan klimaların yüksek sıcaklarda ısıtma ya da düşük sıcaklıklarda soğutma yapması fazla enerji tüketimine neden oluyor.

Ayarlanması gereken düzey

Yaz aylarında klima sıcaklık değerini 23–26°C derece aralığında, kış aylarında ise klima sıcaklık ayarını 20-22°C aralığında tutmak hem konforlu bir ortam sunuyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Klima kullanırken camların açık olması dışarıdaki sıcak veya soğuk havanın içeri girmesine ve buna bağlı olarak ortamı ısıtma/soğutma için daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gece boyunca klimanın açık tutulması, gereksiz enerji tüketimine ve nem oranının korunamamasına yol açıyor.

Klimayı boş odada çalışır durumda bırakmak, enerji kaybına ve maliyetlerin artmasına neden oluyor.

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