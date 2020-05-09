Koronavirüs salgınında Türkiye’de rakamlar düşmeye başladı. Bu gelişmeler bazı alanlarda kısıtlamaların gevşetilmesine olanak tanıdı. Vatandaşlar, salgın döneminde klimaların telikeli olup olmadığını merak ediyor. İşte, detaylar.

Klima koronavirüsü yayar mı? | AVM havalandırmaları tehlikeli mi?

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni tip (Kovid-19) koronavirüsle mücadele sürecinde alışveriş merkezi (AVM) çalışanları ile müşterilere, mutlaka maske kullanmaları uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ekuklu, sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın virüsle mücadelede hala önemini koruduğunu söyledi.

Pazartesi alışveriş merkezilerinin açılacağını, vatandaşların ve esnafın bu konuda çok dikkatli davranması gerektiğini belirten Ekuklu, AVM işletmecileri ve vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istedi.

"Soyunma kabinleri risk altında"

AVM'lerde içeride bulunan kişi sayısı ve kişisel temasın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Burada da sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı ön plana çıkıyor. Virüs kıyafetle bulaşmıyor ancak soyunma kabininde kıyafet deneyen biri çıktıktan sonra girecek kişi risk altında, dolayısıyla herkesin maske takması gerekir. Bunun yanında soyunma kabinleri sürekli dezenfekte edilmeli. Mağazalarda kişi sayısı kontrol edilmeli ve kesinlikle çok kalabalık olmamalı. Vatandaşlar ve esnaf alışveriş sırasında kişisel mesafe kuralına uygun davranmalı, kişisel hijyenlerine önem vermeli. AVM'lerde virüsten korunmak için en etkili yöntem ise maske takmak. "

Ekuklu, AVM'lerde kullanılan klima sistemlerinin virüsün bulaşma riskini arttırabileceğini, bu nedenle havayı emip dışarı atan ve içeriye temiz hava veren sistemlere geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Split klimaların içeriye hava üflemesi durumunda virüsü etrafta oturanlara bulaştırabileceğini anlatan Prof. Dr. Ekuklu, bu konuda yetkililerin tedbir almasını istedi.