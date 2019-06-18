Klima konusunda erkekler ile kadınlar arasında neden tartışmalar yaşanıyor?

Ofiste ya da evde açılan klimalar kadınları hızlıca etkiler. Bu nedenle erkekler ve kadınlar arasında ısı ayarı konusunda sık sık tartışma yaşanır. Aynı ofiste çalışan erkekler klima açılınca rahat nefes alırken kadınlar kat kat giyinmeden kendilerine gelemez. Peki, ama kadınlar ile erkekler soğuktan neden farklı şekilde etkileniyor?

Hormonel yapı

Kadınların kan akışı erkeklerden daha yavaştır. Bu nedenle kadınların elleri ve ayakları erkeklerden çok daha soğuktur.

Kas farkı

Erkeklerin vücudu kadınlara oranla daha kaslıdır. Ayrıca erkek metabolizması kadınlardan daha hızlı çalışır. Metabolizmanın hızlı çalışması erkeklerin kolay kolay üşümemesine sebep olur. Yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanan kadınların soğuğa daha duyarlı olması onların yaşam kalitesini de etkiliyor. Bir erkek yaz günü evdeki tüm pencereleri açıp uyuyabilse de bir kadın aynı şeyi yaparsa muhtemelen sabah uyandığında hastalanmış olur.

Beylerin anlayış göstermesi gerekiyor

Günümüzde çalışan kadın istihdamı son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Hal böyle olunca da hanımlar ile beyler çoğu zaman aynı ofis ortamlarını kullanabiliyor. Yaz sıcaklarında erkekler klimayı en soğuk moda getirdiğinde kadınların çalışma hızlarını düşürdüklerini unutmamalı. Üşüyen bir kadının özellikle elleri ve ayakları hareket etmekte güçlük yaşar. Bu onların hem iş kalitesi düşürür hem de hızlıca hasta olmalarına yol açar. Bu nedenle ortak kullanım alanlarında erkeklerin kadınlara karşı anlayışlı davranması son derece önemlidir.