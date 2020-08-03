Klima çarpması nedir? Klima çarpmasının belirtileri

Sıcak havalarla birlikte serinlemek için kullanılan klimalar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Klima çarpması, klimaların bilinçsizce kullanılmasından veya klimaların yeterince temizlenmemesinden kaynaklanabiliyor.

Uzmanlar, özellikle aşırı sıcaklarda kullanımı artan klimaların 2 günde bir temizlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Aksi halde, lejyoner denilen bakteri, klimanın soğutma kanallarından hava yoluyla solunuma yerleşip üst solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor. Ayrıca klima, bağışıklık sisteminin zayılamasına da yol açabiliyor. Bu durum da bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Peki klima çarpmasının belirtileri neler? Klima çarpmasından korunmak için neler yapılmalı? İşte detaylar...

Klima çarpmasının belirtileri

- Şiddetli baş ağrısı

- Baş dönmesi

- Yüksek ateş

- Boyun, sırt, bacak ve kollarda kasılma ve tutulma

- Nefes alırken göğüs kafesinin sıkışması

Klima çarpmasından korunmak için;

- Sıcak ortamdan direk soğuk ortama geçilmemelidir.

- Klima kişilere doğrudan vuracak açıda olmamalıdır.

- Klimalar her hafta düzenli olarak temizlenmelidir.

- Belirli aralıklarla klimaların olduğu ortam havalandırılmalıdır.

Klima çarpmasına karşı doğal tedavi yöntemi

Boyun, bacak, kol ve sırt tutulmaları için sıcak kompres uygulanmalıdır. Üşütmeye neden olan klima için ise bir tutam yeşil çay, 2 çay kaşığı zencefil, 1,5 su bardağı su karıştırılarak iyice kaynatılır. Ardından içerisine 5-6 damla limon sıkılarak tüketilir.