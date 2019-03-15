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Klasik müziğin dünya sahnelerindeki genç müzisyenleri Mersinlilerle buluşacak

18.

15 Mart 2019 Cuma 15:06
Klasik müziğin dünya sahnelerindeki genç müzisyenleri Mersinlilerle buluşacak

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünya sahnelerinde boy gösteren genç müzisyenleri Mersinli sanatseverlerle buluşturarak Mersin’in sesini dünyaya duyuracak.


Dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kurduğu “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında, müzik çalışmalarını Almanya ve İngiltere’de sürdüren, Türkiye’nin haklı gururu genç müzisyenler Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nde 14 Nisan 2019 Pazar akşamı Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde konser verecekler.


Genç müzisyenler kemanda Veriko Tchumburidze ve Alican Süner ile çelloda Dorukhan Doruk, piyanoda Tolga Atalay Ün, viyolada Barok Bostancı, aynı sahnede buluşarak Mersinli sanatseverler müzik ziyafeti sunacak. Konserde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın kontrabas sanatçılarından Emanuil Petrov da yer alarak genç yıldızlara eşlik edecek.


Genç yaşlarına rağmen elde ettikleri başarılarıyla klasik müziğin usta isimleriyle birlikte anılan sanatçılar, iki bölüm halinde, Schumann Keman Sonatı No. 1 in A minor Op. 105, Shostakovich Piyano Quintet in G minor, Op. 57 ve Schubert Piyano Quintet in A major D. 667, "Trout", eserlerini seslendirecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. sanat
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