0553 313 94 23

Klasik arabalar Stockholm’de ilgi gördü

İsveç’te en az 50 yaşındaki klasik otomobiller büyük ilgi gördü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Klasik arabalar Stockholm’de ilgi gördü

İsveç’te en az 50 yaşındaki klasik otomobiller büyük ilgi gördü.


İsveç’in başkenti Stockholm’e 40 kilometre uzaklığındaki Sunby çiftliğinde 50 yaş üzerindeki klasik arabalar meraklıları ile bir araya getirildi. Birbirinden ilgi çeken klasik arabalar arasında parçaları orijinal olan araçların yarışı gerçekleştirildi. En klasik aracın seçildiği yarışmayı Erik Lindholm ve Carl Kingren’ nin sahibi olduğu 1954 model Minör Morris kazandı. Yarışmaya Mersedes, BMW, Volvo, Saab Simca Opel, Pejo ve Kia marka arabalar katıldı. Birbirinden renkli, birbirinden klasik araçlar meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Klasik araç severler yıllara meydan okuyan araçları tek tek inceledi. Araç sahipleri araçlarını özenle temizlerken çiftlikte yalnızca Avrupa araçları yer aldı.


Yarışça birinci olan Erik Lindholm, birinci olmalarına çok sevindiğine dikkat çekerek, “Aracı, 2003 yılında bir araba çöplüğünde bulduk. Çocuğumuz gibi seviyoruz” dedi. Lindgren ise bu gösteriye katılanların klasik otomobillerle, minibüsleri yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek “Ziyaretçiler, 1954 yılından başlayarak nostaljik bir yolculuğa çıktı. Öte yandan o zaman ki otomobil endüstrisini tanıma fırsatı buldular” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Girgin’den arıcılar için enstitü teklifi
    1. Milletvekili Girgin’den arıcılar için..
    2. Yeni Çorumspor ligdeki ilk..
    3. ANALİZ- Suudi Arabistan'a yapılan..
    4. Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili..
    5. Valilik, Büyükşehir ve AESOB’dan esnaf..
    6. Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük..
    7. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    8. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    9. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    10. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    11. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    12. Tansiyona dikkat
    13. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    14. Bu drama ses verin
    15. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    16. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    17. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    18. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    19. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    20. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    21. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    22. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    23. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    24. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    25. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    26. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    27. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    28. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    29. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    30. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda